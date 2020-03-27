Скандалы: ОСАГО для олигарха

27.03.2020, 10:11, Разное

Виллы, жёны, офшоры экс-владельца «Росгосстраха» и риски 13 миллионов застрахованных

У «Росгосстраха» большие проблемы. Дела настолько плохи, что с молотка уже распродаются офисы страховщика. Его 13 миллионов клиентов рискуют не получить причитающиеся страховые выплаты. Лайф задался вопросом, куда же делись деньги старейшей страховой компании. Очень может быть, что они потрачены на светских красавиц, личный самолёт, автопарк и мегаособняк в Калифорнии.

В следующем году «Росгосстрах» отметит столетие. Компания стала правопреемницей Госстраха СССР. В нулевых её приватизировал на тот момент мало кому известный трейдер Данил Хачатуров. Он правил страховым гигантом с 2001 по 2017 год. Поначалу успешно. Доходы приватизированного «Росгосстраха» росли, сам Хачатуров превратился в могущественного олигарха. Но, как оказалось впоследствии, всё это была хорошая мина при плохой игре. По итогам 2015 года убыток «Росгосстраха» составил минус 5 млрд рублей, в 2016-м — минус 33 млрд, в 2017-м — минус 56 млрд. Когда запахло керосином, капитан тонущего корабля первым сбежал с судна. И не просто сбежал, Данил прихватил с собой все самые ценные активы страховщика.

Сказочные богатства Хачатурова

Кто же такой Данил Хачатуров? Завсегдатай золотой сотни Forbes, самый богатый армянин России — как его называли в СМИ. Парадокс лишь в том, что чем богаче становился он, тем хуже шли дела у его страховой компании.

Особняк Хачатурова в Калифорнии © Realtor.com

Пока «Росгосстрах» подвис в неопределённости, его экс-владелец Данил Хачатуров сделал себе роскошный подарок. Полтора месяца назад за $35 млн он приобрёл самую большую виллу в Беверли-Хиллз с панорамным видом на голливудские холмы. В этом же районе жили Элвис Пресли, Говард Хьюз и Ричард Никсон. Площадь мегаособняка — 2 тыс. м²: внутри семь спален, девять ванных, сауна, бильярдная, бар, винотека, кинотеатр. Во дворе огромный бассейн.

А ещё у Хачатурова есть целая коллекция ретро- и элитных автомобилей. Неоднократно видели его разъезжающим на Maybach и Rolls Royce Phantom с номерами правительственной серии АМР.

Множество источников пишут о том, что у Хачатурова есть личный самолёт — Embraer Legacy 600 OE-IDH стоимостью $20 млн. Часто упоминается итальянская вилла Данила. Сущей безделицей на этом фоне выглядят принадлежащие ему 20 гектаров земли у Северного речного порта в Москве стоимостью примерно 10 млрд рублей.

Всё это движимое и недвижимое имущество наверняка застраховано. Но точно не в «Росгосстрахе»!

Данил Хачатуров любит роскошные вечеринки. Притчей во языцех у светских хроникёров стало празднование его 35-летия на территории модного завода Arma. При входе висели плакаты с именинником в роли Джеймса Бонда. Гостей встречали тигр и пантера. На сцене шутил Иван Ургант, танцевали стриптизёрши, пели для юбиляра «Моральный кодекс», «Звери» и норвежская группа A-HA. Во время кульминации выкатили милицейскую машину Volvo. Хачатуров отложил бокал Moët, взял пульт, нажал красную кнопку… и авто взорвалось потехи ради, словно в голливудском боевике.

Волк не с Уолл-стрит

Данил Хачатуров хвастается в глянцевых изданиях, что сделал свой первый миллион в 23 года. Вполне может быть. Он появился на свет в большой армянской семье, где строго чтили национальные традиции. Его отец — маститый подмосковный строитель, член диаспоры. Своему сыну обеспечил великолепное образование: дипломы МГСУ и Финансовой академии при Правительстве РФ. В 1994-м Данила, вчерашнего выпускника без опыта работы, с ходу приглашают стать коммерческим директором в строительную фирму.

Но вскоре будущий олигарх бросает строительство и начинает спекулировать ценными бумагами: оптом скупает у финансово безграмотного населения гособлигации и перепродаёт их с наваром профессиональным рыночным игрокам. Типичная история для 90-х. Так юноша становится рублёвым миллионером. Говорят, Данил Хачатуров был очень талантливым трейдером — эдаким российским волком с Уолл-стрит. Всё получалось настолько хорошо, что «Бинбанк» доверил ему управлять портфелем ценных бумаг на $10 млн.

Нулевые Данил встречает в должности вице-президента «Славнефти» Михаила Гуцериева. Задача Хачатурова — минимизировать налоги через фирмы-посредники и правовые лазейки. Возможно, именно с его подачи нефтяники профинансировали съёмку двух провальных кинофильмов. На это якобы было потрачено $24 млн — нормальный бюджет голливудского блокбастера. По законам тех лет прибыль, направленная на кинопроизводство, налогом не облагалась. Впоследствии Счётная палата инициирует уголовное преследование менеджмента «Славнефти». Однако Хачатуров выходит сухим из воды.

Киллеры и пельмени

Данил Хачатуров уже долларовый миллионер и член скандально известного консорциума «Тройка диалог» Рубена Варданяна. По легенде, два армянина быстро сблизились и во время совместного поедания пельменей загорелись идеей поучаствовать в приватизации «Росгосстраха». Причины две: флагман страхования находился в упадке и стоил недорого, при этом на его балансе висели тысячи объектов недвижимости. Была и третья причина, самая важная. Но о ней Рубен с Данилом молчали. В России тогда должен был вступить в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Пролоббировали его тогдашний гендиректор «Росгосстраха» Алексей Головков и его зам Андрей Петухов. Эти двое, кажется, и сами имели амбиции поучаствовать в приватизации. Они реформировали страховщика, планировали продавать ОСАГО, но…

По сведениям Forbes, весной 2001-го Данил Хачатуров встретился с Алексеем Головковым в фешенебельном ресторане «Якорь». Хачатуров убедил его выйти из борьбы за актив. Через несколько недель и гендиректор Головков, и зам Петухов уволились из «Росгосстраха». Головков якобы получил «отступные». А Петухова вскоре застрелили киллеры. Следствие связывало это убийство с переделом сфер влияния в страховой отрасли.

В 2001–2004 годах Данил Хачатуров и Варданян практически за бесценок выкупают у государства контрольный пакет акций «Росгосстраха». Их расчёт оказался верен. После введения ОСАГО в компанию рекой потекли деньги автомобилистов. Золотая жила. Вскоре Варданян выходит из бизнеса. А сам Хачатуров переписывает страховые активы сначала на брата, а потом и вовсе прячет их в панамский офшор. На тот момент Forbes оценивал состояние Данила Хачатурова в $1,3 млрд. Через десять лет оно перевалит отметку в 2 млрд.

Три дамы сердца олигарха Хачатурова

В 2007 году Данил разводится со своей первой женой Анной, с которой вместе провёл 15 лет и живя бок о бок с которой сделал головокружительную карьеру. Она попыталась отсудить половину состояния, но осталась ни с чем. Хачатуров всё продумал. По словам Анны, он угрозами вынудил её подписать бумаги, где говорилось, что у четы нет имущества, подлежащего разделу. Она согласилась из страха потерять алименты на их общего сына.

Ещё до развода у Данила Хачатурова появилась дочка на стороне. Родила от него светская львица и модель Ульяна Сергеенко. Она стала второй женой олигарха. Глянцевые издания пишут про Ульяну Сергеенко много и со смаком. Например, про сожительство с одиозным Петром Листерманом — известным на Рублёвке сводником и организатором эскорт-услуг для олигархов. То ли от него, то ли от криминального авторитета, с которым он её свёл, Ульяна родила сына. Это было ещё до знакомства с Хачатуровым.

Поначалу Данил баловал Ульяну: сделал из неё дизайнера, вложился в раскрутку её бренда одежды. Но в 2013 году владелец «Росгосстраха» снова разводится, и снова его экс-жене достаются крохи. До свадьбы Сергеенко подписала брачный контракт, лишивший её имущественных прав. Алименты тоже не оправдали ожиданий красотки. Оказалось, что официально Хачатуров зарабатывает не миллиарды, а всего-навсего… 600 тысяч рублей.

Ещё до разрыва с Ульяной Данил увлёкся новой героиней Tatler — модным режиссёром Анной Меликян. С тех пор он активно поддерживает кино. Во время премьеры ленты Меликян «Про любовь» (бюджет 55 млн руб.) его новая пассия призналась: «Даня, если бы не было тебя, не было бы этого фильма».

Афера века

В новом десятилетии вдруг оказалось, что «Росгосстрах» Хачатурова — это не вековая империя, а колосс на глиняных ногах. Именно в этот период страховой гигант начал хитрить с выплатами по ОСАГО — занижать их, рассчитывая, что большинство автолюбителей просто поленятся судиться.

Как рассказывают экс-подчинённые олигарха, характер Данила изменился до неузнаваемости. Если раньше он ночевал на работе, то теперь появлялся в офисе изредка. Если раньше он совещался с менеджментом, держался за него и ценил, то потом начал массово менять старых и проверенных сотрудников на молодых и покорных с меньшей зарплатой.

В 2013 году вскрылось незаконное обналичивание денежных средств через петербургский филиал «Росгосстраха». В 2014-м антимонопольная служба обвинила страхового гиганта в сговоре с конкурентами при продаже полисов ОСАГО. В 2015–2017 годах оказалось, что в «Росгосстрахе» зияет дыра — без малого минус сто миллиардов рублей. Это уже было похоже на раздутую финансовую пирамиду. Как позже установит Банк России, стоимость акций «Росгосстраха» искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.

Данил Хачатуров объяснил неожиданный крах просто: во всём виновато то самое ОСАГО, которое помогло ему разбогатеть. Дескать, мошенники-автоюристы с коррумпированными гаишниками инсценируют ДТП и выбивают непомерно огромные выплаты со страховщика.

Тут же становится известно, что Хачатуров продаёт убыточный «Росгосстрах». Сделка по передаче тонущего корабля запланирована безденежная — страховая переходит к банку «Открытие». Взамен Хачатуров хочет долю 8% в «Открытии».

Дальше события развивались стремительно. «Открытие» начинает поглощать тонущий «Росгосстрах», но буквально через несколько дней банкротится само. Подкосила «Открытие» в том числе эта самая сделка. ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика. Разразился грандиозный скандал, названный в СМИ аферой века.

Непримиримый враг

В ходе санации «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» переходит государству. Прежнее правление банка, с которым у Данила Хачатурова была договорённость, уходит в отставку. Новым управляющим назначен экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов. В первом же своём интервью он жёстко критикует экс-владельца страховщика. Фактически звучит слово «воровство».

— «Росгосстрах», обладая уникальной позицией на рынке, ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет. Там сверху донизу царило воровство. И после этого мы говорим, что компания погорела на ОСАГО?! — рвал и метал Задорнов. С тех пор он главный непримиримый враг Данила Хачатурова.

Следом подключились силовики из Управления экономической безопасности МВД. Они сделали вывод, что страшные мошенники-автоюристы, которые, по словам Хачатурова, разорили «Росгосстрах», — это миф, чтобы оправдать намеренное банкротство и скрыть вывод денег. По их подсчётам, убытки страхового гиганта от мошенничества с ОСАГО не могли превышать 1% от общих выплат по договорам. Капля в море.

Из-за поднятой шумихи Данил Хачатуров не лез на рожон и перестал претендовать на долю в санируемом банке. Близкие к нему источники рассказали, что олигарх всё равно остался в плюсе. Он избавился от убыточного бизнеса. Теперь это проблема государства. В телеграм-каналах формулировали эту мысль грубее: Данил скинул в санацию ненужного и выдоенного страховщика.

Бери всё, что сможешь унести

Пока готовилось слияние с банком «Открытие», внутри «Росгосстраха» начались манипуляции, похожие на вывод активов. Ликвид сбывался по заниженным в три раза ценам. Неликвид становился залогом по кредитам, которые брались сроком буквально на два дня и, естественно, не возвращались. За бесценок был продан в кипрский офшор армянский филиал «Росгосстраха» — «РГС Армения».

Вскрылось, что вся недвижимость «Росгосстраха» принадлежит не самому страховому флагману (он лишь арендатор), а фирмам «РГС недвижимость» и «Легион девелопмент». Ниточки от них тянутся, опять же, к кипрским офшорам. Словно по команде, обе эти компании начинают одновременно банкротиться. По мнению экспертов, это ещё одна попытка Хачатурова спасти своё богатство. Предположение подтверждается фактами. Так, в конце прошлого года суд отменил распродажу 15 зданий. У «РГС недвижимости» их хотело купить предприятие «Отель сервис», которое принадлежит через офшоры… тому же Данилу Хачатурову. Буквально на днях начнутся торги, где будет выставлено ещё 200 офисов «Росгосстраха».

Также Хачатуров успел вывести из страхового гиганта две прибыльные компании — ООО «Медис» и «Росгосстрах жизнь», чтобы продать их обе Евгению Гинеру, другу Абрамовича и владельцу ФК ЦСКА. Вместе с юрлицами Гинеру досталось 125 здравпунктов и 15 амбулаторий.

Наконец, перед тем, как покинуть «Росгосстрах», Данил Хачатуров выписал себе и своим топ-менеджерам премии — около 400 млн рублей.

Грядёт ли расплата

В «Росгосстрахе» и Российском союзе автостраховщиков прошли обыски ФСБ. Первым арестованным стал младший брат Хачатурова — Сергей. Он находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве. Якобы он украл у «Росгосстраха» свыше 8 млрд рублей.

Следом по тому же делу задержали топ-менеджера страховщика Надежду Клепальскую. Если погуглить её в Интернете, то всплывёт ещё одна тёмная история, не замеченная пока силовиками. В 2019 году компания «Лесобалт» через суд взыскала с «Росгосстраха» почти 6 млн рублей. Среди владельцев «Лесобалта» — всё та же Клепальская. Налицо конфликт интересов.

Под подозрение попал и сам Данил Хачатуров. Он мог вывести из «Росгосстраха» 26,5 млрд рублей в кипрские офшоры Bainyl Commercial и Nodiol Holdings. Последний владеет 1/4 микрофинансовой компании «МИГкредит». Лайф недавно писал о королях микрокредитов, сосущих кровь из самых бедных россиян.

Но, несмотря на все подозрения и на арест брата с Клепальской, Данил Хачатуров пока непотопляем. Он выиграл все судебные тяжбы у своего врага Михаила Задорнова. То есть ни одну из сомнительных сделок по выводу активов из «Росгосстраха» Задорнов оспорить не смог. Казалось уже, что Хачатуров победил.

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка «Открытие» холдинг «Альфа-групп» Петра Авена. Теперь именно эта компания имеет право оспаривать сделки с активами «Росгосстраха». Авен начинает с места в карьер. Первым делом он публично жалуется президенту на суды, которые клепают решения в пользу Хачатурова. Потом пишет заявления в Следственный комитет РФ и прокуратуру. Силовики тут же возбуждают уголовное дело. Пока что в отношении неустановленных лиц. Статья «Злоупотребление полномочиями» по нанесённому «Росгосстраху» ущербу 1,3 млрд рублей.

Теперь все сделки, предшествовавшие слиянию «Открытия» и «Росгосстраха», могут быть отменены. По решению Фемиды уже арестовано 140 здравпунктов и амбулаторий, которые Хачатуров продал владельцу ЦСКА Евгению Гинеру. И будут новые суды. Эксперты говорят, что по их результатам «Росгосстрах» может отойти «Альфа-групп». И тогда, возможно, сольются «Росгосстрах» и «Альфа-страхование».

Волчье логово

Судьба «Росгосстраха» сегодня в тумане. Чтобы флагман индустрии не развалился, ЦБ влил в него уже 100 млрд госрублей. Это деньги налогоплательщиков.

Не менее загадочно будущее Данила Хачатурова. Может, он станет фигурантом уголовного дела в России. А может, будет спокойно жить в своём голливудском особняке. Наверняка с распростёртыми объятиями его встретит и Армения. Сам Данил Хачатуров никогда не забывал родину предков. Спонсировал строительство армянских соборов в Москве, Тбилиси и Нагорном Карабахе. Ездил крестить детей в Эчмиадзин, в главный монастырь Армянской апостольской церкви.

Егор Пережогин