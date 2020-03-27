 

Рогозин после общения с Лещенко проверился на коронавирус

27.03.2020, 10:16, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после общения с Львом Лещенко на праздновании 60-летия отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов проверился на наличие коронавируса, тест дал отрицательный результат, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Проверился, тест отрицательный», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Мероприятие, на котором общались Рогозин с Лещенко, прошло 13 марта в Театре российской армии. В праздничном концерте приняли участие большое количество артистов, космонавты, сотрудники ракетно-космической отрасли и Центра подготовки космонавтов.

Ранее в пятницу главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, однако в данный момент состояние артиста стабильно.



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