 

Der Spiegel – на фоне эпидемии РФ и Китай побеждают Европу «в битве образов и жестов»

27.03.2020, 10:11, Новости дня

Европа проигрывает не только в борьбе с коронавирусом, но и в «битве образов и жестов» с Россией и Китаем, пишет Der Spiegel. Москва и Пекин используют ошибки ЕС, выступая в образе «отзывчивых благодетелей». Помогают Италии, брошенной на произвол судьбы своими европейскими партнёрами. В Министерстве обороны Германии опасаются, что это может отразиться на сфере политики безопасности.


Reuters

В борьбе с коронавирусом Италии может пригодиться любая помощь, пишет Der Spiegel. И одной из тех стран, которая согласилась её оказать, стала Россия. Кремль направил в европейскую страну маски, респираторы, медицинское снаряжение, десятки специалистов и «эффектный китч», например, наклейки с сердечками, флагами и подписями «Из РФ с любовью», пишет автор статьи Маттиас Гебауэр.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил главу Кремля Владимира Путина за помощь: «Италия не одинока, у неё много друзей по всему миру». Европейские же партнёры, напротив, оставили её наедине с эпидемией. Ещё в конце февраля итальянские власти попросили ЕС поставить им медицинские маски. Но ни одна из стран — членов союза не отреагировала, рассказал представитель Рима в Брюсселе Маурицио Массари: «Это плохой знак для европейской солидарности».

К тому моменту только одна страна отреагировала на просьбу Италии — Китай. Уже через два дня в столице страны приземлился транспортный самолёт из Поднебесной, на борту которого было медицинское снаряжение и эксперты. Чуть позже европейские друзья всё же оказали поддержку, но у итальянцев всё равно сложилось ощущение, что на своих союзников в ЕС они положиться не могут.

«Обёрнутая пафосом и пропагандой» поддержка из Китая и России «ярко контрастирует» с поведением европейцев, отмечает издание. Москва и Пекин рано распознали ошибки ЕС в борьбе с коронавирусом и воспользовались ими. В результате после финансового и миграционного кризиса пандемия только усилила евроскептические настроения в Италии. Евросоюз стал эпицентром распространения COVID-19. В Китае же коронавирус, по-видимому, удалось обуздать, а в РФ официально зарегистрировано всего 500 случаев инфицирования, хотя некоторые эксперты сомневаются в эффективности проводимых тестов и достоверности статистических данных.

Сложившаяся ситуация позволяет обеим странам выступать в образе «отзывчивых благодетелей». Москва пытается улучшить свой имидж, чтобы избавиться от санкций, считает Гебауэр. Впрочем, в самом Кремле заверяют, что оказывают безусловную поддержку. На фоне же «PR-кампании» Пекина многие начинают забывать, что поначалу китайские власти скрывали исходящую от вируса угрозу. «Какой бы топорной ни была эта пропаганда, образы, возникающие из-за неё в голове, могут подействовать: с одной стороны, действующие и готовые помочь китайцы и россияне, с другой — нерешительные и ненадёжные европейцы с их ограничением экспорта и закрытием границ», — пишет Гебауэр.

Европейским странам нужно как можно быстрее проявить солидарность с итальянцами, ведь сейчас они проигрывают в «битве образов и жестов». В среднесрочной перспективе это может отразиться на сфере политики безопасности, опасаются в Министерстве обороны Германии. Дело в том, что поставки медицинского снаряжения на транспортных самолётах можно расценить как контакты на военном уровне. Не исключено, что в ближайшее время это может привести к «спорным дискуссиям по поводу того, как нужно обращаться с Россией и Китаем» в ЕС и НАТО, предостерегают в бундесвере. 



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