Специалисты KAMA TYRES улучшили конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202

27.03.2020, 10:09, Разное

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.

ЦМК шины КАМА NF 202 разработаны для передней (рулевой) оси грузовых автомобилей разной грузоподъемности. За счет наличия четырех продольных канавок зубчатой формы и волнообразных ламелей на поверхности протектора достигаются хорошие показатели сцепления и тяги как на сухом, так и влажном покрытии. Благодаря ламелям в плечевых зонах протектора, которые разделяют зоны на отдельные блоки, равномерно распределяется нагрузка и повышается грузоподъемность. Продуманный дизайн рисунка протектора с пятью широкими ребрами обеспечивает высокие сцепные характеристики и пониженные показатели сопротивления качению.

«Самой нагруженной частью при контакте шины с дорогой является плечевая зона – место, где беговая часть переходит в боковину. На шинах для рулевой оси концентрация напряжений увеличивается при вхождении в повороты на большой скорости, так как помимо радиально направленных сил возникают и поперечные. Длительная эксплуатация максимально нагруженных шин на предельной скорости или их использование на пониженном давлении может привести к появлению различных деформаций. Для минимизации возникновения этих последствий нами были проведены работы по модернизации плечевой зоны шины. В наших планах – усовершенствование всех моделей линейки КАМА NF 202», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

ЦМК шины, выпускаемые на предприятиях Шинного бизнеса KAMA TYRES, отличаются надежностью и прочностью. Модели обладают потенциалом для продления срока эксплуатации. Двукратное восстановление и последующая донарезка протектора повышает ходимость ЦМК шин КАМА до 700 тыс. км.

Компания предлагает специальные условия на услуги ООО «КаМаРетрэд». Все клиенты предприятия могут получить скидку до 4% на восстановление каркасов брендов КАМА и КАМА PRO.

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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в РФ шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/