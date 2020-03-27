Доктор Мясников перечислил содержимое домашней аптечки при угрозе коронавируса

27.03.2020, 10:09, Разное

Доктор, телеведущий и писатель Александр Мясников активно комментирует происходящие в мире события, связанные с распространением по планете коронавируса. На этот раз специалист перечислил содержимое домашней аптечки, необходимое в имеющихся на сегодняшний день условиях. Прежде всего, это «базовый набор» – лекарственные средства от повышения температуры тела, от головной боли, от аллергии и тому подобное.

Но делать запасы медикаментов в надежде при случае попытаться ими вылечить коронавирус не стоит, подчеркнул Александр Мясников. В беседе с журналистами издания «ФАН» доктор пояснил, что на сегодняшний день «чудодейственного средства» от COVID-19 просто не существует. Коронавирусом, как и гриппом или насморком, остаётся только переболеть. В связи с этим специалист порекомендовал гражданам иметь в своих домашних аптечках, кроме «стандартного набора», в достаточном количестве медицинские препараты, относящиеся к их хроническим заболеваниям – а у каждого они свои.

Дело в том, пояснил Александр Мясников, что из-за объявленного карантина в стране возможны перебои с поставками лекарств в аптеки, а в связи с рекомендациями правительства по самоизоляции граждан им следует как можно реже покидать свои дома – поэтому запастись медикаментами от хронических заболеваний людям следует как минимум на месяц.

Специалист отдельно выделил: антибиотиками запасаться не стоит и тем более нельзя их использовать для лечения в домашних условиях, без рекомендации врача, поскольку вирусы в большинстве своём к антибактериальным препаратам нечувствительны, информирует сетевое издание «ПолитЭксперт».