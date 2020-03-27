 

«Подбросили ртуть»: Светлана Светличная обвинила внучку в попытке её отравить

27.03.2020, 10:09, Разное

В очередной раз «квартирный вопрос» проверяет семейство на прочность. Актриса Светлана Светличная обвинила внучку в попытке её отравить ради квартиры.
Когда-то одна из популярных советских красавиц-актрис, она стала известна всем после роли Анны Сергеевны в знаменитой ленте «Бриллиантовая рука». Сегодня же родственники пытаются завладеть её жильем, отмечает 79-летняя вдова актера Владимира Ивашова. Знаменитость считает, что внучка Мария Ивашова, медик по профессии, специально оставила у неё в доме ртуть. От гибели Светличную спасли гости, заметившие опасное вещество.

После смерти младшего сына Олега актриса сдавала квартиру, где он жил. Деньги были хорошим подспорьем, но близкие настояли, и ей пришлось записать жилье на внучку. О конфликте с родственниками заслуженная артистка РФ пояснила на портале Teleprogramma.pro.



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