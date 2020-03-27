Российский рынок акций перешел к снижению

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27.03.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций утром в пятницу перешел к снижению по индексу Мосбиржи и усилил падение по РТС после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск пятницы снижался на 0,67% – до 2473,38 пункта, индекс РТС – на 1,62%, до 1000,52 пункта, передает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов рос на 0,11%, долларовый индекс РТС – снижался на 0,2%.



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