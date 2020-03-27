США – первые по количеству зараженных коронавирусом. В РФ разрешили госрегулирование цен на лекарства в условиях ЧС

27.03.2020, 10:02, Новости дня

От коронавирусной инфекции в мире умерли более 24 тысяч человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения различных стран. Число заразившихся превышает 531,7 тысяч.

Жертвами коронавируса стали 24 053 человека. Больше всего зараженных скончалось в Италии – 8215. Как сообщает Corriere della Sera, в стране за сутки умерли 712 человек. Очагом эпидемии остаются регионы Ломбардия и Эмилия-Романья.

На втором месте по количеству жертв находится Испания – более 4,3 тысяч человек. Следом за ней идет Китай, здесь погибли 3292 человека.

США

В США число заразившихся превысило 85,5 тысяч человек. Таким образом, теперь Соединенные Штаты вышли на первое место по количеству случаев заболевания, обойдя Китай.

За четверг в США было выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения, 150 человек умерли.

Наиболее тяжелая ситуация с распространением инфекции сложилась в штате Нью-Йорк – более 37 тысяч инфицированных, это в несколько раз больше, чем в Нью-Джерси, Калифорнии и других штатах. Зараженные есть во всех штатах США. В Нью-Йорке, как и в ряде других штатов США, объявлен карантин.

Президент США Дональд Трамп, однако, не согласился с тем, что страна лидирует по количеству заразившихся. Увеличение числа инфицированный в ней он объяснил массовым тестированием, отметив, что действительное количество заболевших в Китае неизвестно.

Китай

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 54 – у людей, прибывших из-за рубежа, один – внутри страны в провинции Чжэцзян, сообщил Госкомздрав КНР.

Всего насчитывается 595 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все – в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

Россия

Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству устанавливать предельно допустимые цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Власти смогут ограничивать максимальные розничные цены на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские изделия, если они подорожали больше чем на 30%.

Правительство тем временем поручило с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других курортных организациях, включая детские лагеря. Также кабмин предписал региональным властям с 28 марта до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

В стране за нарушение правил карантина, введенного из-за коронавируса, к административной ответственности привлекли более 500 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. По ее словам, ежедневно в проверках соблюдения самоизоляции участвуют около 10 тысяч сотрудников полиции. Также МВД собирает данные о людях, прибывающих в Россию из-за границы, и мониторит ситуацию на транспортных магистралях и в аэропортах.

В России за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом против 163 днем ранее. Всего в стране известно о 840 заболевших, из которых большинство – 546 человек – находятся в Москве.

Украина

В Украине подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, за сутки обнаружено 40 новых случаев, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Из общего числа заболевших пять человек скончались, один пациент выздоровел.

Беларусь

Большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют легкое или бессимптомное течение, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

“Я должна сказать, что на сегодняшний момент ситуация по-прежнему остается контролируемой. Ни один пациент в медучреждениях Республики Беларусь от инфекции COVID-19 на сегодняшний момент не умер”, – заявила замглавы Минздрава в эфире телеканала “Беларусь 1”, комментируя сообщение агентства Bloomberg о 22 смертях от коронавируса в Беларуси.

Последние данные о количестве заболевших коронавирусом Минздрав Беларуси публиковал 25 марта. На тот момент было подтверждено 86 случаев коронавирусной инфекции, еще два случая были под вопросом.