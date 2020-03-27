Онлайн-сервисы для учителей, аппараты ИВЛ, тесты на коронавирус. Как Фонд Рината Ахметова помогает при пандемии COVID-19

27.03.2020, 10:01, Новости дня

“Карантин: онлайн-сервисы для учителей”

Фонд Рината Ахметова и Министерство цифровой трансформации Украины представили общественности образовательный сериал “Карантин: онлайн-сервисы для учителей”. Проект создали в рамках совместного спецпроекта Фонда и Минцифры для развития дистанционного образования в стране.

“Фонд Рината Ахметова и Минцифры оперативно ответили на те вызовы в образовании, которые возникли в связи с карантином. За считанные дни создали совместный спецпроект “Карантин: онлайн-сервисы для учителей”. Это настоящий образовательные сериал, с помощью которого украинские учителя по всей стране смогут адаптироваться к новым реалиям. Освоить новые инструменты онлайн-преподавания и превратить его в интересный, современный процесс как для учеников, так и педагогов. Карантин дает нам, с одной стороны, вызов, а с другой – заставляет двигаться вперед”, – сказала на презентации проекта член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Создание онлайн-курса открывает новые возможности для развития онлайн-образования в Украине в целом, отметила она.

ВИДЕОВидео: Фонд Рината Ахметова / YouTube

На фоне скучных и однотипных образовательных онлайн-курсов спецпроект отличает его формат, отмечают сотрудники Фонда. Это цикл из шести видеороликов с участием педагогов и экспертов, которые пользуются различными сервисами дистанционного обучения. С участниками проекта они будут говорить об алгоритмах и коммуникации учителей и учеников на период дистанционного обучения, а также наборах сервисов и специфике их использования в образовательном процессе. Это такие передовые инструменты дистанционного преподавания на базе онлайн-сервисов, как Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime. Благодаря им процесс преподавания и обучения онлайн становится максимально современным, удобным и понятным. Кроме того, они помогают не утратить эмоциональный контакт между учителем и учениками.

Инструменты онлайн-преподавания будут актуальны не только на время карантина, но и долго после него

“Цель образовательного сериала “Карантин: онлайн-сервисы для учителей” – показать учителям все доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Сериал был создан всего за 72 часа. На самом деле мы бы не смогли этого сделать без поддержки Фонда Рината Ахметова. Большое спасибо за то, что благодаря вам украинские учителя получили возможность познакомиться с этим видеокурсом”, – отметила заместитель министра цифровой информации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.

Цикл видеокурсов размещен на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале, а также на портале “Дія. Цифрова освіта”.

“Инструменты онлайн-преподавания будут актуальны не только на время карантина, но и долго после него. Фонд Рината Ахметова еще 22 февраля отреагировал на угрозу коронавируса. С этого момента помощь стране в борьбе с угрозой эпидемии – приоритет Фонда”, – подчеркнула Емченко.

Фото: fund.fdu.org.ua

Помощь медикам

Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для помощи Украине он объединил все ресурсы – благотворительного фонда, ФК “Шахтер”, компаний ДТЭК, “Метинвест” и других активов.

В феврале Фонд закупил и передал Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства, а также кислородные концентраторы. В ближайшее время будет передано еще не менее 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Фонд уже приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

В ближайшие дни Фонд Рината Ахметова передаст медикам анализаторы для лабораторного выявления коронавируса в комплекте с тест-картриджами для них, а также 320 000 экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту “200 скорых для Украины”.

Фото: fund.fdu.org.ua

Работа с антикризисными штабами

Фонд Рината Ахметова, компании ДТЭК, “Mетинвест” и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК “Шахтер” стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года. Фонд оказывает поддержку аналогичным штабам в городах присутствия бизнеса SCM в других областях, прежде всего в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

Штабы являются центрами консолидации усилий местной власти, национальных и региональных бизнесов. Главными задачами таких штабов стали:

борьба с распространением коронавируса;

оказание помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19;

снижение рисков потери рабочих мест украинцами;

снижение риска закрытия предприятий, особенно – в критически важных для страны отраслях.

Фото: fund.fdu.org.ua