 

Интервью Гордона с Паниным. Продолжение. Где и когда смотреть

27.03.2020, 10:01, Новости дня

27 марта на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона выйдет продолжение интервью с российским актером Алексеем Паниным.

Как рассказал “ГОРДОН” журналист, интервью записали на этой неделе по Skype. Оно продолжалось более часа. 

Во время беседы обсудили первую часть интервью, которая вышла в начале марте, и то, как ее комментировали, поговорили о президенте РФ Владимире Путине, коронавирусе, алкоголе и наркотиках.

“[От коронавируса] спасаюсь ромом и колой. Мне сказали, что алкоголь немножко как-то нейтрализует эту заразу”, – сообщил Панин. 

Трансляция начнется в 18.00.

Первую часть интервью с актером записали в Турции. Ее уже посмотрело более 3 млн человек. Панин рассказал, что ничуть не желает, что был настолько откровенным во время беседы. 

“Я действительно очень готовился к интервью, хотел быть красавчиком… Но у меня немножко не получилось. Если бы я был потрезвее, то себе – чисто внешне – я бы нравился больше”, – сказал актер. 

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – “Звезда” и “Жмурки”, а также сериал “Звезда”. 

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года Панин заявил, что “собственными руками перерезал бы горло” президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – “это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится”.

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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