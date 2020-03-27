В Киев из Нью-Йорка вылетел самолет с украинцами

27.03.2020, 10:01, Новости дня

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Киев. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в США на своей странице в Facebook.

“Мы благодарим “Международные авиалинии Украины” за совместную работу и возможность осуществить такой специальный рейс через Атлантику. Мы также благодарны за понимание и выдержку непосредственно пассажирам, которые оперативно реагировали на ситуацию, покупали билеты, добирались из разных уголков США в Нью-Йорк”, – говорится в сообщении.

Этим самолетом удалось отправить 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также двоих украинских ветеранов, которые из-за потери зрения проходили реабилитацию в США, отметили украинские дипломаты.

“МАУ позаботились, чтобы все пассажиры спецсамолета были обеспечены несколькими масками, которые можно менять во время длительного перелета. Кроме того, посольство Украины в Вашингтоне, Генконсульство Украины в Нью-Йорке и постпредство Украины при ООН в свою очередь передали на самолет партию масок KN90, которые экипаж раздаст пассажирам перед посадкой в Борисполе, чтобы граждане имели возможность защитить себя и окружающих при переезде в места своего проживания в Украине”, – добавили в посольстве.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран, в том числе Украина, закрыли границы и прекратили авиасообщение. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 марта 94 356 украинцев вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным на 27 марта, коронавирусом в мире заразились более 530 тыс. человек, более 24 тыс. погибли.