Врач назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в Москве

27.03.2020, 9:55, Разное

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик эпидемии коронавируса в Москве придется на середину или конец следующей недели. Медик отметил, что число зараженных продолжает расти, сообщает Национальная служба новостей.

Проценко призвал к принятию дополнительных ограничительных мер по борьбе с инфекцией. По его словам, в больнице находятся 397 пациентов. У 121 из них подтвержден коронавирус, еще 156 проходят лечение от внебольничной пневмонии.