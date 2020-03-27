Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

27.03.2020, 9:55, Разное

В одном из жилых домов Екатеринбурга в ночь с 26 на 27 марта произошел пожар. В огне погибли семеро человек, сообщает телеканал “360”.

К приезду пожарных деревянный дом был охвачен огнем от подъезда до кровли.

Площадь возгорания составила около 200 метров. Его тушили 57 человек.Помимо борьбы с огнем пожарным пришлось вынести из дома два газовых баллона.Самостоятельно покинуть здание смогли 10 человек.