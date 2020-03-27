Мишустин анонсировал штрафы

27.03.2020, 9:53, Разное

…для «демонстрирующих редкое легкомыслие» к карантину по коронавирусу.

Российское правительство решило ввести новые штрафы для тех, кто не соблюдает карантин, связанный с угрозой распространения коронавируса. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.

За нарушения будут штрафовать граждан, должностных и юридических лиц, которые откажутся соблюдать карантин. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях планируют внести сегодня, сумму штрафов российский премьер не уточнил.

«К сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — пояснил Мишустин (цитата по РИА Новости).

В Госдуму уже внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. В случае, когда такие действия привели к смерти человека, депутаты предложили ввести наказание в виде лишения свободы до пяти лет, а в случае гибели двух и более человек — до семи лет. Умышленное заражении коронавирусом, в результате которого погиб хотя бы один человек, будет грозить наказанием по статьям о терроризме или диверсии.

В РФ подтверждено 840 случаев заражения COVID-19, за последние сутки число заболевших выросло на 182. 546 зараженных в Москве.

Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, к ходе которого заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. Мэр столицы Сергей Собянин поручил с 28 марта приостановить работу кафе, ресторанов и прекратить предоставление услуг, требующих личного присутствия граждан, например, парикмахерских. Аналогичные меры приняли и власти Подмосковья, а также Омской области и Хабаровского края.