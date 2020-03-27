Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса

27.03.2020, 9:53, Разное

В РФ нейросеть нашла варианты лечения коронавируса. Специалисты предложили искусственному интеллекту найти способы справиться с COVID-19 при помощи уже существующих методик.

Нейросеть после проведения анализа данных выдала сразу несколько вариантов борьбы с заболеванием. Основным из них являются препараты от гепатита С. Всего искусственный интеллект предложил 6 вариантов лечения заболевания. Некоторые из них уже получили одобрение в ряде стран, где методики используются и в качестве профилактики. Еще девять типов лечения уже проходят клинические тесты.

«Нейросеть может подобрать лечение по обозначенной симптоматике, но ее перечень может быть неполным из-за недостаточного количества информации о заболевании. Коронавирус опасен именно тем, что наука не располагает полным спектром сведений о нем. Из-за этого изобретение вакцины, одобренной специалистами, затягивается. Нейросети могут помочь быстрее структурировать и анализировать информацию», – рассказали ученые.

Большая часть препаратов, найденных нейросетью для лечения COVID-19, активно используется для противодействия другим заболеваниям. Руководитель группы исследователей Петр Федичев отметил, что некоторые лекарства могут действительно помочь справиться с заболеванием, но для их применения необходимы лабораторные тесты.