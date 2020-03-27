 

Эксперты: 100-кратный зум Huawei P40 Pro+ наголову лучше аналогичного у Samsung Galaxy S20 Ultra

27.03.2020, 9:53, Разное

Эксперты сравнили фотографии, сделанные с помощью Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S20 Ultra. Оказалось, что 100-кратный зум китайского смартфона лучше аналогичного у гаджета южнокорейского производства.
Снимки, сделанные с одного и того же места на широкоугольный зум Huawei P40 Pro+, а также на телеобъектив с использованием 5-кратного оптического и 100-кратного цифрового объектива переменного фокусного расстояния, свидетельствуют о впечатляющих возможностях камеры устройства. Кроме этого, превосходство объектива Huawei P40 Pro+ над так называемым «космическим» зумом Samsung Galaxy S20 Ultra подтверждает сравнительное фото, представленное на вчерашней презентации китайского смартфона.

Отметим, что Huawei Technologies Co. Ltd. планирует начать реализацию P40 Pro+ в европейских магазинах в июне текущего года. Продажа гаджета на российском рынке не запланирована.



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