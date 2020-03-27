 

Уральский производитель пропантов модернизировал производство до фактически безотходного и экологически чистого

27.03.2020, 9:53, Разное

Уральская компания «ФОРЭС» – крупнейший в РФ производитель пропантов (минеральных гранул для расклинивания нефтеносных слоев) – на протяжении последних лет планомерно совершенствовала свои технологические цепочки.
Как итог: новая система фильтрации на ее заводах в Сухом Логе, Асбесте и других позволила добиться того, что более 99% отходов возвращаются в дело. Таким образом, за 20 лет выработка пропантов прошла эволюцию до экологически безотходного цикла. Подробнее об этом рассказывает «Коммерсантъ».

Проект «ФОРЭС» «Фильтры для облаков» получил в 2019 году премию ECO BEST AWARD. Кроме того, фильтры новой модели, установленные в 2018 году, удерживают 99% тонкой пыли, которая не только не попадает в атмосферу, но и перенаправляется в цеха. А ведь именно тонкие летучие фракции являются наилучшим сырьем для производства пропантов.

Незначительная часть гранул ненадлежащего качества (около 2% от всей массы продукции) также находит сбыт и применение, пишут журналисты «Ъ». Некондиционные пропанты приобретают производители строительных смесей. Мелкие шарики, прошедшие закалку, используются как наполнители при заливке промышленных полов и изготовлении тротуарной плитки: они повышают шероховатость поверхности и снижают скольжение.

На предприятиях компании также решена и проблема сточных вод. Отработанная техническая вода освобождается от примесей на станции очистки и возвращается в работу. Данная схема была успешно опробована на заводе компании в Асбесте и позже распространена на сухоложское подразделение предприятия.

Стратегическая задача технологов «ФОРЭС» — свести к нулю непроизводительные отходы и минимизировать опасное воздействие на природу.



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