Глава Минкультуры примет участие в онлайн-марафоне ко Всемирному дню театра

27.03.2020, 9:53, Новости дня

Министр культуры Ольга Любимова примет участие в онлайн-марафоне, посвященном Всемирному дню театра, сообщили в ведомстве.

27 марта 2020 года МХАТ имени М. Горького проведет литературный марафон в честь Всемирного дня театра. В прямом эфире из студии «МХАТ ГОВОРИТ!» представители сферы культуры, именитые деятели искусства и актеры театральной труппы будут читать главы из книги основателя Московского художественного театра Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Приглашенным гостем марафона станет Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Это прекрасная идея. Нет ничего лучше, чем поздравить своих коллег и широкую публику со Всемирным днем театра, читая Константина Сергеевича Станиславского. Говорят же: «книга – это лучший подарок». Вот и «Моя жизнь в искусстве» в онлайне – это очень остроумно и актуально», – передает официальный сайт Минкультуры слова Любимовой.

В трансляции, которая начнется в 12.00 по московскому времени, также примут участие художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, большая часть труппы и сотрудников театра, а также широкий круг деятелей культуры и друзей МХАТ, среди которых режиссер Андрей Кончаловский, писатель Захар Прилепин, актрисы Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова, Инга Оболдина, актеры Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, писатель и драматург Святослав Рыбас и другие.

Студия «МХАТ ГОВОРИТ!» – новый онлайн-проект МХАТ им. М. Горького, созданный для прямого общения зрителей с актерами, режиссерами, драматургами, поэтами, художниками, музыкантами, продюсерами. «МХАТ ГОВОРИТ!» – это возможность узнать из первых рук о готовящихся премьерах и постановках текущего репертуара, репетициях и технологиях производства спектаклей, о творческих планах, тайных мечтах и повседневной жизни людей театра.