Заводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефти

27.03.2020, 9:53, Новости дня

Нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе отказываются покупать дополнительные объемы нефти по сниженным ценам у Саудовской Аравии, сообщают СМИ.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что из-за этого Саудовская Аравия испытывает трудности с поиском новых покупателей нефти, передает РИА «Новости».

Объясняется это тем, что клиенты сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ, из-за чего им сложнее закупать новые объемы топлива.

Как сообщают трейдеры, спрос на нефть упал и в Индии, что также связанно с ситуацией вокруг коронавируса.

При этом отмечается, что РФ смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается.

Ранее сообщалось, что сланцевой индустрии США предрекли долгий спад. Кроме того, конгресс США не дал денег на закупку нефти в стратегический резерв.