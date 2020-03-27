Нештатная ситуация произошла на российском спутнике связи

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27.03.2020, 9:48, Новости дня

Нештатная ситуация с системой терморегулирования произошла на телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6», услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщил оператор спутникового интернета «Радуга-Интернет».

«Согласно информационному письму от ФГУП «Космическая связь» (оператор спутников «Экспресс» – прим. ВЗГЛЯД) в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата «Экспресс-АМ6», приведшей к деградации технических характеристик указанного спутника, и невозможностью дальнейшего оказания услуг в соответствии с лицензионными требованиями к качеству и бесперебойности таких услуг связи в Ка-диапазоне частот, после проведения 25 марта 2020 года внеплановых профилактических работ на «Экспрессе-АМ6» стволы Ка-диапазона будут отключены», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Отмечается, что в результате сервис широкополосного доступа в интернет через «Экспресс-АМ6» полностью прекращен.

Аналогичную информацию сообщил оператор спутниковой связи AltegroSky.

«ФГУП «Космическая связь» информирует об отключении транспондеров и прекращении предоставления сервисов в Ka-диапазоне под «Экспресс-АМ6» в связи с невозможностью устранения неисправности космического аппарата», – сообщили в компании.

Напомним, российский спутник связи и вещания тяжелого класса «Экспресс-АМ6» был введен в эксплуатацию в полном соответствии с графиком 22 апреля 2015 года.



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