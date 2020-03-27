 

В Москве от коронавируса излечились еще три человека

27.03.2020, 9:39, Новости дня

Еще три пациента выздоровели от новой коронавирусной инфекции в Москве: двух выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «еще три пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сегодня выписались из московских больниц после полного выздоровления», передает РИА «Новости».

«Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат. Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии», – добавила она.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

На данный момент в российской столице зарегистрированы 546 случаев заражения коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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