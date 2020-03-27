На японских солдат во время Второй Мировой нападали волосатые люди-обезьяны

27.03.2020, 9:38, Разное

Множество странных существ по всему миру укрывается в пещерах. Возможно, что вместе с густыми лесами, пещеры это их последнее прибежище в нашем мире, ведь люди редко лезут в пещеры, боясь замкнутого пространства и темноты.

Коренные жители Гуадалканала, входящего в архипелаг Соломоновые острова, с древности рассказывают легенды об огромном подземном мире, который существует на уровне много ниже их острова. Входы в этот мир может найти лишь тот, кто точно знает где они расположены.

В этой обширных подземных пещерах якобы обитают тысячи агрессивных гигантских существ, похожих на гибрид людей и обезьян. В высоту они достигают до 4 метров. По описаниям эти волосатые гиганты похожи на типичных йети, бигфутов, йови и тд (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Их много раз видели в прошлом и продолжают иногда встречать и в наши дни. Считается, что вход в их убежища скрыт где-то в дебрях тропических джунглей на горном хребте. Они не все время укрываются в подземельях, но могут жить и снаружи. Тогда они строят деревянные шалаши или примитивные хижины с крышей из листьев саговой пальмы.

Некоторые из этих гигантов совсем дикие, но есть и такие, у которых есть своеобразный организованный социальный строй. Больше всего легенд ходит по гигантов, живущих под горой Татува, потому что жители окрестных деревень видят их очень часто. Но по факту, если начать говорить с любым жителем Гуадалканала, он с удовольствием расскажет вам про гигантов все, что знает, а если что-то не знает, то быстро найдет нужного человека.

Всего тут видят три типа гигантов: у самых высоких черные, коричневые или рыжие волосы, которые очень длинные особенно на голове и закрывают глаза. На лбах у них сильно выпуклые надбровные дуги, глаза красноватые, нос широкий и плоский, а рот тоже очень широкий. Они также очень сильно воняют.

Те, что поменьше размером, имеют куда меньше волос на теле, а самые невысокие, ростом около 2,5 метра, уже очень похожи на людей, только диких. При этом огромные гиганты, когда встречают гигантов поменьше ростом, часто пытаются их убить. То есть между видами гигантов существует вражда.

А теперь перейдем к основной части нашей статьи. Во время Второй Мировой войны тут произошла знаменитая кровавая битва за Гуадалканал в 1942 и 1943 годах. Союзные войска сражались с японскими солдатами и последние во время продвижения по джунглям часто замечали там гигантских волосатых обезьяноподобных существ.

У них были выступающие надбровные дуги, плоские носы и широкие рты, а еще огромные руки, в которых они держали камни или примитивные дубины.

Сообщалось, что эти гиганты, если солдаты приближались к ним слишком близко, были очень агрессивными и пытались атаковать. Несколько солдат описали случаи, когда на них бежало это разъяренное чудовище, причем пули его практически не брали, оно едва замечало, как они в него попадали.

Если гиганты не нападали, то они чего-то выжидали. Особенно по ночам. Солдаты слышали шумные шаги, когда это существо (или несколько существ) бродило вокруг их лагеря, а также слышали пугающие громкие завывания, похожие на плач.

Однако самый известные случаи столкновения волосатого гиганта с японскими солдатами произошли не на Гуадалканале, а в Сингапуре. Там загадочных криптидов прозвали "Человек-обезьяна из Букит Тима" (The Bukit Timah Monkey Man).

В заповеднике Букит Тима и в наши дни иногда видят загадочных волосатых существ, и неудивительно, это единственный участок девственного леса в Сингапуре. Этот регион оставался нетронутым на протяжении сотен лет и хотя его площадь всего 1,64 квадратных километра, он имеет удивительное биоразнообразие. До конца 19 века тут даже можно было встретить тигров.

Существа, которых видели тут японские захватчики, описывались как сравнительно небольшого роста от метра до роста среднего человека, они были с ног до головы покрыты серыми волосами и двигались на двух ногах. Они были очень агрессивными и якобы одного или двух японцы даже смогли убить, а их трупы потом увезли куда-то для изучения.

Часто считается, что японцы на самом деле принимали за волосатых людей-обезьян местных макак-крабоедов, которых тут водится в изобилии. Однако макаки для японцев навряд ли были диковинкой, потому что крабоеды с виду похожи на японских макак. Поэтому кого именно видели тут японцы, до сих пор остается исторической загадкой.