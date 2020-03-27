Календарь: 27 марта – Гагарин отправился в свой последний полёт

27.03.2020, 9:37, Новости дня

27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек планеты Земля, побывавший в космосе, погиб в авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под контролем лётчика-инструктора В. С. Серёгина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Отчёт следственной комиссии был засекречен и его детали известны только из статей и интервью отдельных её членов. Причины и обстоятельства катастрофы остаются невыясненными.

Анализ отпечатков стрелок кабинных и наручных часов Гагарина показал, что катастрофа произошла в 10:31, то есть через 50—70 секунд после последнего радиообмена с Гагариным.

Официальные выводы комиссии были таковы: экипаж из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки (подробности не уточнялись) совершил резкий манёвр и сорвался в штопор. Несмотря на попытки лётчиков вывести машину в горизонтальный полёт, самолёт столкнулся с землёй, экипаж погиб. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови лётчиков посторонних веществ не выявил.

Отдельно работала комиссия КГБ, выяснявшая «по своей линии», не была ли катастрофа результатом заговора, теракта или злого умысла. Комиссия КГБ обнаружила многочисленные нарушения в работе наземного персонала аэродрома.

К 50-летнему юбилею полёта Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолёта, согласно данным архива президента РФ, является резкий манёвр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения схода в верхний край облачности. Манёвр в результате привёл к попаданию самолёта в закритический режим полёта и к падению.

Отсутствие внятной опубликованной официальной версии и объективных доказательств порождало целый ряд предположений и неофициальных версий гибели лётчиков. Эта тема продолжает волновать общественную мысль до сих пор. Среди таких альтернативных, противоречащих официальным утверждениям и источникам, версий есть как версии о гибели в ходе того же тренировочного полёта, так и совершенно иные версии, оспаривающие гибель и имеющие политическую подоплёку.

После смерти Гагарина в СССР был объявлен общенациональный траур. Это был первый случай в истории СССР, когда день траура был объявлен в связи со смертью человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства.

28 марта в 21:15 состоялась кремация останков Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. Урны с прахом погибших захоронены в Кремлёвской стене.

Праздники 27 марта:

День войск национальной гвардии России.

Всемирный день театра.

События дня:

1111 г. – объединенное русское войско во главе с Владимиром Мономахом наголову разбило половцев на реке Сольнице.

1793 г. – Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

Именинники:

Александр, Иван, Михаил.

Родились:

Мстислав Ростропович (1927-2007 гг.) – российский виолончелист, дирижер.

Никита Джигурда (1961 г.) – эпатажный актер, певец.

Квентин Тарантино (1963 г.) – актер, режиссер, сценарист, продюсер.