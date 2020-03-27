По всей России до лета закроют детские лагеря и курорты

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27.03.2020, 9:37, Новости дня

Правительство поручило приостановить бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и т. д.

Правительство РФ поручило с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других курортных организациях, включая детские лагеря. Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

В течение двух месяцев отдыхающих перестанут принимать учреждения, расположенные в российских курортах любого уровня, от местных до федерального значения. Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

Те россияне, которые уже отдыхают в указанных местах, смогут питаться только в зданиях, где проживают. До конца своего пребывания они будут находиться в самоизоляции, а продлить срок проживания в санатории или пансионате не смогут.

Также до 1 июня поручено прекратить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха на российских курортах.

Кроме того, в рамках борьбы с эпидемией региональным властям предписано с 28 марта до 5 апреля приостановить деятельность организаций общепита, за исключением дистанционной торговли.

По данным на 26 марта, в России официально зарегистрировано 840 заболевших COVID-19. 38 пациентов выздоровели, двое умерли.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что девять дней с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими с сохранением зарплаты. Работать в объявленные сроки продолжат медицинские учреждения, магазины, аптеки, банки, транспорт и органы власти. Длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в стране, сказал Путин. Он призвал россиян поберечь близких, проявить дисциплину и ответственность и «самое главное — побыть дома».



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