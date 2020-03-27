Минтруд разъяснил условия нерабочей недели

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27.03.2020, 9:37, Новости дня

Наличие в марте и апреле выходных дней не станет основанием для снижения зарплаты.

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Полные разъяснения опубликованы на сайте ведомства:

  • зарплата будет обычной, а не повышенной, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным;
  • если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается. Кроме того, отпуск на эти дни не продлевается;
  • наличие в марте и апреле нерабочих дней не станет основанием для снижения зарплаты.

Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Продолжат работать сотрудники:

  • медицинских и аптечных организаций;
  • непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности;
  • организаций в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения;
  • организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;
  • организаций атомной промышленности;
  • строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
  • организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;
  • организаций торговли;
  • предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия;
  • организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;
  • организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения;
  • организаций системы нефтепродуктообеспечения;
  • организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций;
  • организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- разгрузочные работы.

Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что власти Москвы в начале апреля решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что девять дней с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими с сохранением зарплаты. Работать в объявленные сроки продолжат медицинские учреждения, магазины, аптеки, банки, транспорт и органы власти. Длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в стране, сказал Путин. Он призвал россиян поберечь близких, проявить дисциплину и ответственность и «самое главное — побыть дома».

По данным на 26 марта, в России официально зарегистрировано 840 заболевших COVID-19. 38 пациентов выздоровели, двое умерли.



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