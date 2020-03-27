Врач Денис Проценко сообщил о стабилизации состояния здоровья Льва Лещенко

27.03.2020, 9:30, Разное

На днях 78-летний эстрадный певец Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Сегодня главный врач медицинского учреждения Денис Проценко пояснил об улучшении показателей здоровья народного артиста РСФСР.

По словам специалиста, в первые сутки, после того как Лев Лещенко поступил в больницу, состояние его здоровья сильно ухудшилось – возросла одышка, упали показатели оксигенации крови. Из-за этого медиками было принято решение продолжить лечение пациента в реанимационном отделении. «Сегодня его состояние стабильно, необходимости в дополнительном кислороде не имеется. Для дальнейшего лечения Льва Валерьяновича переведут в госпитальное отделение», – написал главврач на своей странице в Facebook.

Как уточнил Денис Проценко, обследование подтвердило у исполнителя наличие в организме так называемой коронавирусной этиологии пневмонии.

Информацию об улучшении состояния Льва Лещенко подтвердил и Михаил Мурашко, занимающий в федеральном Министерстве здравоохранения должность главы. Руководитель ведомства выразил надежду на то, что всенародный любимец победит болезнь, и всё с ним будет хорошо.

«Его состояние значительно улучшилось. Льву Валерьяновичу больше не нужна высокая кислородная поддержка. То, как протекает заболевание, позволяет предвидеть благоприятный исход», – цитирует министра интернет-издание InfoReactor.