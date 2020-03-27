Ксения Собчак: «На юбилее Аллы Крутой от Лещенко могли заразиться многие российские знаменитости»

27.03.2020, 9:30, Разное

Отечественная телеведущая, блогер и журналист Ксения Собчак в своём Telegram-канале написала, что многие российские знаменитости могли заразиться коронавирусом от Льва Лещенко на праздновании юбилея Аллы Крутой. Мэтра эстрады несколько дней назад госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В середине марта сестра композитора Игоря Крутого Алла отмечала 50-летний юбилей. На мероприятии присутствовали многие звёзды российского шоу-бизнеса, в числе которых и Лещенко. Спустя несколько дней исполнитель попал в больницу с подозрением на коронавирус. Впоследствии диагноз «коронавирусная этиология пневмонии» подтвердился. Лев Валерьянович некоторое время находился под аппаратом ИВЛ, но сейчас его состояние стабилизировалось, и идёт речь о переводе пациента из реанимации в госпитальное отделение.



Ксения Собчак пишет, что присутствовавшие на юбилее Крутой и контактировавшие с Львом Лещенко, могут находиться под угрозой заражения. Так, Игорь Николаев был одним из приглашённых на мероприятие, а 26 марта появилась информация о его госпитализации, но подробности пока не сообщаются. Среди гостей также были: Газманов, Винокур, Ани Лорак, Басков, Аллегрова, Кудрявцева и многие другие представители шоу-бизнеса.