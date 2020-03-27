Доктор Мясников разъяснил опасность вирусов для пожилых

27.03.2020, 9:30, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, насколько для пожилых людей опасны вирусы, в частности, новый коронавирус.

Мясников разъяснил в сообщении в Telegram, что постулат об опасности нового коронавируса для пожилых верный, однако точнее сказать так: «Любая инфекция особенно опасна пожилым людям».

Таким образом, «пожилой человек умирает не от короновируса, короновирус (и давно известные его разновидности и COVID-19) в 90% случаев вызывают лишь банальное ОРЗ».

«Человек может умереть от пневмонии, вызванной короновирусом. (И «старые», давно известные разновидности коронавируса могут вызывать пневмонию с уровнем смертности у пожилых в 10%). Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или короновирусом. То есть смертность от COVID-19 – это смертность от пневмонии», – указал он.

Мясников также предложил сравнить количество смертей от коронавирусной пневмонии с общей смертностью от пневмонии в целом: «В год от пневмонии умирает приблизительно от 1,5-2 млн человек. Значит за три месяца (особенно в зимних месяца) – около 500 тыс. За сходный период в 3 месяца 2020 года от коронавирусной пневмонии умерло 20 тыс человек. То есть 4% от общего количества больных, что погибают от различных пневмоний за сходный период времени. В 2018 году по официальным данным в РФ от пневмонии умерло 25 тыс. человек. От короновирусной пневмонии у нас сегодня – трудно сказать, те единичные случаи смертей, что были, нельзя отнести полностью на счет именно пневмоний».

Кроме того, «смертность от бактериальных и вирусных пневмоний у пожилых достигает 25%», потому «14% смертность среди лиц старше 70 лет от коронавирусной пневмонии в Италии – показатель хорошей работы врачей».

«Вывод: доля именно коронавируса в смертности от пневмоний составляет лишь 4%. Все истово ждут вакцину от коронавируса (4%) и не прививают своих пожилых родственников и хронических больных от пневмококка (вызывает >60% всех пневмоний). Не прививаются от гриппа осенью (650 тыс. смертей только от гриппозных пневмоний в год по Миру). Отказываются от прививок от кори – в год от кори умирают 120 тыс. детей, (статистически по 300 в день)», – заключил врач.

Между тем в Москве от коронавируса излечились еще три человека, а РФПИ начал разработку системы, способной делать 5 тыс. тестов на COVID-19 в день.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.