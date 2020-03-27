 

Redmi K30 Pro установил рекорд в первый же день

27.03.2020, 9:30, Разное

Смартфон Redmi K30 Pro поставил рекорд по продажам в первый день на рынке. Стартовая партия устройств была полностью распродана всего за 30 секунд.
Доход компании при продаже устройств первой партии составил примерно 14 миллионов долларов. По мнению экспертов, главной особенностью Redmi K30 Pro является его стоимость даже с учетом того, что прибор относится к флагманскому ценовому сегменту. Он работает на основе процессора Snapdragon 865 и 6 гигабайт ОЗУ.

Базовая версия Redmi K30 Pro располагает 128 гигабайтами постоянной памяти. Стоимость устройства в такой вариации составляет всего 425 долларов. Для сравнения, модели с такими же характеристиками от других китайских брендов могут быть на 100 долларов дороже. Представители Xiaomi сообщили, что в ближайшее время смартфон может не появиться в Европе из-за проблем с поставками, связанных с коронавирусом.

Версии K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition в Китае продаются с оперативной памятью стандарта LPDDR5. ПЗУ класса UFS 3.1 также была использована в линейке впервые. Западные издания отмечают, что в Европе и США смартфон может появиться под названием Poco F2, хотя ранее его причисляли к бюджетному ценовому сегменту.



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