В Москве от коронавируса вылечили еще трех человек

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27.03.2020, 9:18, Новости дня

Три пациента вылечены от коронавируса COVID-19 в Москве. Их анализы дали отрицательный результат на коронавирус. Двух уже выписали из инфекционной больницы в Коммунарке, заявил заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Все выписанные пациенты останутся под медицинским наблюдением, отмечает РИА Новости. Выздоровевших в российской столице уже 18 человек. У всех состояние удовлетворительное. При выписке они получили необходимые рекомендации, добавила Анастасия Ракова.

Всего в Москве 546 случаев заражения COVID-19. Минздрав официально сообщил о кончине двух пациентов от коронавирусной инфекции.

Вспышку инфекции ВОЗ объявила пандемией 11 марта 2020 года. Сейчас в РФ 840 пациентов с официально подтвержденным диагнозом "коронавирус". Прирост за сутки на 26 марта составил 182 инфицирования. 38 пациентов выписаны после лечения. 27 марта буду новые цифры.

Всего же в мире число заболевших превысило полмиллиона человек. Более 23 тысяч из заболевших погибли, подсчитали в университете Джона Хопкинса.



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