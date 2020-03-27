 

У Лещенко подтвердили коронавирус

27.03.2020, 9:16, Новости дня

У 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, однако в данный момент состояние артиста стабильно, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Проценко сообщил в Facebook, что Лещенко «поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии», и «после дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии».

«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», – добавил он.

Напомним, 12 марта Лещенко вернулся с гастролей по Канаде и США, а спустя почти две недели он и его жена Ирина были госпитализированы в Коммунарку.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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