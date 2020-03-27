РФПИ начал разработку системы, способной делать 5 тыс. тестов на COVID-19 в день

27.03.2020, 9:16, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примерно через месяц представит автоматическую систему тестирования, которая позволит проводить более 5 тыс. тестов на коронавирус COVID-19 в день, рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

РФПИ в партнерстве с японской Mirai Genomics создали линейку тест-систем для определения наличия нового коронавируса. Она адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных, не имеющих аналогов портативных мини-лабораторий и готова к применению повсеместно. Система применяет метод SmartAmp, который требует до 30 минут для осуществления экспресс-диагностики.

«Сейчас существуют три продукта на основе нашей технологии. Один – это решение для существующих лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. Они могут использовать наш тест, тогда он будет занимать не 2 часа, а 30 минут. Второе – это мобильное устройство, которое можно переносить – использовать в корпорациях, аэропортах и проводить тесты там. Прибор позволяет протестировать 20 человек в течение часа», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

«Третье решение – это прибор, который у нас будет, это массивная автоматическая система тестирования. Она позволит производить более пяти тысяч тестов в день. Такая машина будет поставлена уже через четыре недели. Она появится в России, мы будем предлагать ее и на международные рынки», – сообщил он.

Он добавил, что РФПИ планирует инвестировать в предприятия по производству антисептиков и других медицинских продуктов.

«Мы планируем инвестировать в предприятия по производству антисептиков и других медицинских продуктов. Мы рассматриваем самых крупных производителей и ведем с ними переговоры», – рассказал Дмитриев.

«Также есть ряд предложений построить несколько новых заводов, автоматических линий и начать производство», – поделился он.

«Во многом мы очень сильно развернули деятельность РФПИ именно на борьбу с коронавирусом. Как вы видите, мы инвестировали в тестовую систему, в производство препарата, вместе с правительством Москвы обсуждаем применение камер, которые распознают лица и дистанционно измеряют температуру человека, анализируем инвестиции в системы искусственного интеллекта по распознаванию обычной пневмонии от пневмонии, вызванной коронавирусом», – добавил Дмитриев.

«Мы чувствуем большую социальную ответственность, многие наши компании предпринимают какие-то действия, которые помогают в борьбе с коронавирусом – здесь фокус не на финансовую отдачу, а на социальную ответственность. Например, клиника «Мать и дитя» объявила о том, что она будет принимать пациентов с коронавирусом», – отметил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.