Эксперт спрогнозировал возвращение живущих за границей россиян

27.03.2020, 9:16, Новости дня

Десятки тысяч ранее уехавших на ПМЖ в другие страны россиян, скорее всего, вернутся на родину, коронавирус вынудит их это сделать, сообщил газете ВЗГЛЯД демограф Игорь Белобородов.

21 марта в Ростуризме объявили о возвращении в Россию около 50 тысяч российских туристов за неделю, еще около ста тысяч человек из организованных групп на тот момент по-прежнему находились за рубежом. Статистики по россиянам-экспатам пока не было.

Помимо медицинских последствий, коронавирус однозначно повлечёт за собой тяжелые социальные эффекты, считает демограф. В немалой степени это отразится на территориальной динамике населения. Мигрантов станет меньше, поездки станут совершаться гораздо реже.

«В этой связи я бы выделил несколько отчетливых трендов: вынужденная оседлость населения, возвратная миграция, отказ от ранее запланированных перемещений, дальнейшее ужесточение миграционного режима во многих странах, как в плане въезда, так и в плане выезда, массовая смена локаций по линии город-пригород-сельская местность с предпочтением загородного образа жизни», – говорит Белобородов.

Для РФ этот тренд может повлечь за собой возврат значительного числа её граждан, продолжает демограф. В первую очередь речь идёт о живущих в Европе. Эксперт предполагает, что в большей степени это касается Южной Европы и таких сфер услуг, в которых традиционно представлены наши соотечественники, как туризм и гостиничный сервис. Можно сказать, что уже сейчас они перестали быть востребованы.

Белобородов рассказывает, что риски массового увольнения россиян – и не только их – характерны не только для Италии и Испании, но для всех туристических государств Европы. Грядущий туристический сезон будет провальным для всей отрасли, что станет катализатором для экономической деградации в десятках смежных коммерческих сегментов (общественное питание, транспорт и логистика, языковые переводы, недвижимость, страхование, розничная торговля непродовольственными товарами и т. д.).

«Есть вероятность, что вместе с трудовыми мигрантами будет некоторый отток той категории россиян, которые фактически живут на две страны, а также для временно разделенных семей. Многие представители последней группы будут вынуждены отказаться от переезда членов семей в Европу, что приведет к воссоединению семей в России. Для тех соотечественников, кто давно подумывал о возвращении на родину, сложившаяся обстановка может сыграть роль триггера и ускорить реализацию данных планов», – прогнозирует Белобородов.

Демограф подчеркивает, что на данный момент оценить возможный масштаб вынужденной «репатриации» сложно, но поясняет, что предварительно речь идёт как минимум о десятках тысяч россиян.

Ранее Индия закрылась на тотальный карантин, из-за чего тысячи россиян не смогли выехать из страны и вернуться на родину.