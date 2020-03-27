Актер из «Крокодила Данди» Марк Блум умер из-за коронавируса

27.03.2020, 9:09, Разное

Звезда Голливуда Марк Блум, известный по ролям в картинах «Крокодил Данди», «Фрейзер» и других, умер в возрасте 69 лет. К смерти актера, по данным Mirror, привели осложнения после заражения уханьским коронавирусом.

Подтверждение смерти знаменитости поступило от нью-йоркской театральной студии Playwrights Horizons. В объединении отметили, что огорчены трагическим известием и готовы со всем прискорбием отдать дань своему другу и непревзойденному актеру. Коллеги Марка Блума благодарны ему за преданное служение театру и зрителям, и признались, что будут скучать по этому светлому и талантливому человеку.

Карьера Марка Блума началась с картины «Любовный недуг», вышедшей на экраны в 1983 году. Знаменитость сыграл во многих известных кинолентах, включая «Крокодил Данди», «Хорошая жена», «Фрейзер», «Свидание вслепую», запомнившись зрителям благодаря своей непревзойденной харизме.