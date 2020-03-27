 

За предзаказ Huawei P40 и P40 Pro начали раздавать подарки

27.03.2020, 9:09, Разное

За предварительный заказ смартфонов Huawei P40 и P40 Pro компания Huawei начала раздавать подарки. В зависимости от вариации устройства в дополнение к нему можно получить наушники FreeBuds 3 или умные часы Huawei Watch GT 2.
В Великобритании продажи Huawei P40 и P40 Pro начинаются 7 апреля. Стоимость устройств в российской валюте будет составлять 66 и 85 тысяч рублей соответственно. Пока в стране в качестве подарка за заказ смартфона доступны только FreeBuds. В Германии же устройство получило два дополнительных цвета – серебристый и черный. Также все, кто оформит предварительный заказ на смартфон, получат Huawei Watch GT 2e, но только при покупке вариации Pro.

На рынке Франции Huawei P40 и P40 Pro появятся 21 апреля. В подарок к смартфону можно получить не только умные часы, но и скидку на другие товары от компании на сумму в 100 евро. В Австралии при покупке устройств также раздают гарнитуру FreeBuds 3.

До рынка Китая флагманские смартфоны от Huawei доберутся 8 апреля. Стоимость устройств в российской валюте составит 50 и 70 тысяч рублей соответственно. Оформить предварительный заказ на приборы можно будет только со 2 апреля. Представители компании отмечают, что в качестве подарка также доступен платный софт из определенного перечня.



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