 

Анфиса Чехова из-за пандемии коронавируса оказалась на грани банкротства

27.03.2020, 8:53, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая, киноактриса Анфиса Чехова до недавних пор успешно развивала бизнес, открыв обычный и интернет-магазины, где продавала одежду собственного бренда. Однако из-за пандемии коронавируса и введённого карантина артистка фактически оказалась на грани банкротства.
Бутик в одном из столичных торговых центров Анфиса Чехова открыла около двух лет назад совместно с подругой. Одежда для «пышных дам» пользовалась неплохим спросом, но в связи со сложившейся ситуацией, спровоцированной распространением коронавируса в стране, дальнейшее процветание бизнеса находится под угрозой. В последнее время, как отметила телезвезда, уровень продаж не только в её бутике, но и у остальных арендаторов торгового центра снизился, а впереди – ещё недельный карантин, по завершении которого она вряд ли сможет в полном объёме заплатить аренду и выплатить заработную плату сотрудникам.

Анфиса Чехова вместе с другими предпринимателями обратилась к столичным властям с просьбой поддержать представителей малого бизнеса и уменьшить арендные ставки. Это поможет «остаться на плаву» после карантина и не обанкротиться.



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