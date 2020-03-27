Общественники попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

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27.03.2020, 8:53, Новости дня

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией, сообщает RT.

Как отметил Хамзаев, правительство правомочно вводить ограничивать продажу алкоголя вплоть до полного запрета. Однако пока он предлагает ввести особый режим реализации такой продукции до 1 мая – не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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