 

Готовящийся к дебюту Redmi Note 9 5G получит быструю зарядку и низкий ценник

27.03.2020, 8:53, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi готовит к дебюту новый смартфон с низким ценником – Redmi Note 9 5G. По информации инсайдеров, гаджет получит быструю зарядку и может стать самым дешёвым устройством, поддерживающим сети 5G.
Сетевые источники сообщают, что Redmi Note 9 5G уже прошёл процесс сертификации в Поднебесной. Новинка обозначена под номером M2002J9E, однако эксперты утверждают, что это именно готовящийся к дебюту смартфон с 22,5-ваттной быстрой зарядкой. О технических характеристиках гаджета практически ничего не известно. Ожидается, что производительность ему обеспечит MediaTek Dimensity 800 5G.

Стоимость Redmi Note 9 5G, скорее всего, будет варьироваться в районе 140-210 долларов. Также источники сообщают о возможной остановке продаж в Китае модели Redmi K30 4G и замене его устройством с низким ценником, но при этом с поддержкой 5G. Точная дата премьеры новинки пока не озвучивается.



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