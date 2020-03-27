 

Трамп заявил о тесном сотрудничестве с Китаем по ситуации вокруг коронавируса

27.03.2020, 8:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон и Пекин сотрудничают в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.

Трамп сообщил в Twitter, что «только что завершил хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином», в ходе которого лидеры «подробно обсудили коронавирус, и его стремительное распространение по всей планете».

«Китай сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе», – написал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.



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