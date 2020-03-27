 

Корабли ЧФ отразили «ракетный удар» на учениях в Средиземном море

27.03.2020, 8:48, Новости дня

Три фрегата Черноморского флота, входящие в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, отразили ракетную атаку условного противника и применили против него комплексы «Калибр», сообщили в пресс-службе флота.

«Корабельная ударная группа <…> в составе трех фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» выполнила ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям <…>. По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвел ракетную атаку отряда кораблей Черноморского флота», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Моряки провели по условным крылатым ракетам электронные пуски ракет комплекса «Штиль-1», после чего условно применили ударные комплексы «Калибр». На завершающем этапе экипажи отработали совместное маневрирование, провели учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

05.03 / Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины

21.02 / Путин предложил Беларуси 300 млн долларов компенсации за налоговый маневр, заявил Лукашенко

10.02 / Нефть подешевела на опасениях за спрос из-за коронавируса

27.02 / Экономика Германии близка к стагнации из-за вспышки коронавируса

12.02 / Стали известны соперники сборной России по теннису в финале Кубка Федерации

07.03 / ФБР разместило в соцсетях объявления о поиске русскоязычных информаторов

06.02 / Чистая прибыль французской Total сократилась в 2019 году на 2%

24.02 / COVID-2019 в Италии: жертв уже семь

19.03 / В РФ начинается мониторинг цен на продукты и лекарства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска