Боевики на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям

27.03.2020, 8:42, Новости дня

В прошлые сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, без потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Талаковки, Славного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Луганского.

“Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника”, – отметили в штабе.

С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

“Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.