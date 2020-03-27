 

Коронавирусом в мире заразились более 530 тыс. человек, более 24 тыс. погибли

27.03.2020, 8:42, Новости дня

По состоянию на утро сегодняшнего дня, корорнавирусной инфекцией в мире заразились 532 692 человекf. 24 075 из них умерли, 122 672 – излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На первое место по распространению инфекции вышли США. Сейчас там 85 991 заболевший, 1 296 умерших, 753 человека вылечились.

В Китае, где началась вспышка нового вируса, число инфицированных достигло 81 782, 3 291 умерл, 74 181 излечился.

Третье место занимает Италия с 80 589 инфицированными и 8 215 погибшими. 10 361 человек вылечились и были выписаны.

В Испании уже заразились коронавирусом 57 786 человек, умерли – 4 365.

К вечеру 26 марта общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире составило 510 тыс. человек, умерли 22 993 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 23 марта заявил, что пандемия коронавируса ускоряется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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