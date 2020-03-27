 

106-летнего ветерана ВОВ госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

27.03.2020, 8:41, Разное

В Москве госпитализировали долгожительницу – ветерана Великой Отечественной войны. У нее подозревают коронавирус COVID-2019, сообщает телеканал “Царьград”.

106-летняя женщина, отметившая очередной день рождения в январе, почувствовала недомогание у себя дома на Малой Бронной улице. Родственники вызвали скорую помощь. Врачи обследовали ветерана и приняли решение отвезти ее в больницу. По предварительным данным, анализы на коронавирус оказались положительными.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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