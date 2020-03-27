Премьеры Apple и OPPO под вопросом: Смартфоны, которые могут не увидеть свет в 2020 году

27.03.2020, 8:30, Разное

Эпидемия коронавируса стала причиной отмены множества масштабных мероприятий. Первыми отказались от проведения выставки организаторы MWC 2020, что вызвало череду переносов анонсов смартфонов и другой электроники на неопределенные сроки. Некоторые компании все же решились продолжить маркетинговую кампанию, но уже в режиме онлайн. Для других производителей отмена выставок и презентаций стала более критичной. Журналисты издания OANews составили перечень смартфонов, которые могут не добраться до рынка в 2020 году или сделать это с опозданием.

OPPO Find X2

Компания OPPO сразу после отмены MWC 2020 сообщила, что собирается представить смартфон Find X2 позднее ранее обозначенного срока. Изначально премьера должна была состояться в Барселоне в рамках масштабного мероприятия, но в итоге было принято решение сместить дату релиза на конец марта. По данным инсайдеров в компании, устройство должно получить дисплей стандарта AMOLED с небольшим вырезом в верхней части. Особенностью смартфона станет поддержка передачи данных по сети 5G. Примечательно, что после релиза аналогичного устройства от Samsung за первый месяц удалось продать всего миллион приборов, что является слабым результатом для флагманского сегмента.

Find X2 же должен стать представителем средней ценовой категории. Помимо поддержки сетей пятого поколения, аппарат получит камеру с сенсором IMX689 Sony на 48 мегапикселей. Также в описании смартфона фигурирует ОЗУ стандарта LPDDR5 и переход серии на разъемы USB Type-C. Для OPPO проблемой может стать то, что в марте в Китае начнутся продажи флагмана Huawei P40 Pro, который может обойти устройство по уровню реализации.

Xiaomi и Honor



Компания Xiaomi планировала провести масштабную презентацию смартфонов линейки Mi 10 еще в начале марта, но руководство решило сменить формат мероприятия. Глава Black Shark Лу Юйчжоу сообщил, что показ устройств будет произведен в режиме онлайн без участия прессы. Митап затронул только инвесторов компании, которые должны были оценить перспективы продаж нового прибора. Изначально презентация планировалась в одном из выставочных комплексов в Пекине. Аналогичное решение приняли и в компании Honor, которая перенесла релиз нескольких новинок на неопределенный срок. В Xiaomi отметили, что детали всех последующих релизов будут обнародованы позднее.

Sony Xperia 5 Plus



Компания Sony изначально не планировала принимать участие в MWC 2020 по неизвестным причинам. На фоне распространения коронавируса и отмены выставки бренд также решил перенести презентацию флагмана Sony Xperia 5 Plus в режим онлайн. Несмотря на то, что устройство изначально должно было оказаться на рынке в апреле текущего года, пользователи так и не смогли оценить его. Сейчас в Сети присутствует только инсайдерская информация о приборе.

Основой для смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G. Также не исключается использование 12 гигабайт ОЗУ в приборе. Особого внимания достоин и дисплей устройства, поддерживающий воспроизведение роликов в формате 4K. По неподтвержденной информации, в основной камере будет четыре датчика изображения, включая основной разрешением 64 мегапикселей. Также не исключается использование защиты от жидкости и пыли по стандарту IP68. Стоимость смартфона в базовой вариации составит порядка 850 долларов. Точная дата выхода устройства на рынок пока остается не известной.

Apple и возможная отмена традиционной осенней презентации



Компания Apple также может перенести релиз следующего поколения смартфонов iPhone на грядущий год. Изначально планировалось, что уже осенью увидит свет новый флагман iPhone 5G, являющийся представителем двенадцатого поколения устройств от производителя. По данным издания Nikkei Asian Review, в настоящее время компания рассматривает возможность отказа от презентации смартфона и других приборов из-за эпидемии коронавируса. Не исключено, что опаску Apple вызывает и снижение покупательской способности потенциальных клиентов. По данным источников в компании, окончательное решение по поводу осеннего мероприятия будет принято только в мае. Вместе с новостями о возможном переносе презентации нового iPhone появились и первые сведения о его внешнем виде.

iPhone 12 может получить корпус, похожий на iPhone 4, но с большим размером. Также компания может вернуть стандартный разъем для наушников, но сделать это опционально, представив отдельную линейку флагманов.