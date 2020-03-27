Пациент в Коммунарке раскрыл детали выявления коронавируса

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27.03.2020, 8:30, Новости дня

Пациент больницы в Коммунарке Виталий Миронов, госпитализированный с диагнозом COVID-19, рассказал детали выявления новой болезни.

По словам Миронова, в медучреждении у всех пациентов разная температура. Молодой человек указал на отсутствие определенного значения, до которого коронавирус нового типа можно не подозревать, передает РЕН ТВ.

«У меня была повышенная температура – где-то 37,8, першило в горле, была заложенность носа. Первые признаки появились 13 марта – появилась ломота в теле и озноб», – сказал он.

Пациент отметил, что первые признаки болезни он почувствовал после возвращения из отпуска в Барселоне, где он пробыл с 6 по 10 марта. Мужчину госпитализировали 15 марта.

Он подчеркнул, что больница не перегружена. Свободных коек много, а реанимация пока применяется только для больных пневмонией.

«Как правило, они несколько дней проводят в реанимации и переходят в палату», – рассказал пациент.

Миронов рассчитывает, что его выпишут в ближайшее время. Чтобы покинуть больницу, необходимо, чтобы два теста подряд показали отрицательный результат на коронавирус.

Ранее врачи назвали осложняющие течение коронавируса заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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