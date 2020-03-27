 

Минтруд объяснил порядок оплаты труда на объявленной не рабочей неделе

27.03.2020, 8:30, Разное

В Минтруде дали объяснения по поводу оплаты труда на неделе, объявленной властями РФ нерабочей из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что зарплата останется обычной.
Повышенная оплата не предусмотрена. Это обосновано тем, что нерабочие часы не приходятся на праздничные или выходные дни. В случае отпуска, в него не будет включаться период, начиная с 30 марта и заканчивая 3 апреля. Причиной снижения зарплаты работника не будет наличие нерабочих дней в конце текущего и начале следующего месяцев.

Напомним, период 28 марта 5 апреля Владимир Путин объявил всероссийским выходным. Такое решение принято для снижения риска инфицирования коронавирусом и распространения заболевания. Президент РФ считает, что государство сможет справиться с уханьским вирусом примерно за три месяца.



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