В мире: Китай ответит за коронавирус в американском суде

27.03.2020, 8:16, Новости дня

США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме в 6 трлн долларов. Как американцы собираются доказывать, что в происходящем виновато правительство Китая, а не силы природы? И почему некоторые считают, что этот процесс может принести выгоду России?

Две влиятельные юридические фирмы США (другими словами, настоящая армия высокопрофессиональных юристов) подали в суд на правительство КНР, обвиняя его в намеренном и корыстном замалчивании проблемы коронавируса на первом этапе эпидемии. В результате, по их логике, занятые во внешнеторговых операциях компании США потерпели значительные убытки, которые теперь необходимо возместить.

Общий объем исковых претензий находится «в стадии подсчета». И если речь будет идти о триллионах долларов, удивляться не нужно – наиболее вероятен именно такой порядок цифр.

В случае успеха суд может арестовать собственность китайских государственных компаний на территории Соединенных Штатов, что вызовет колоссальный и непредсказуемый по своим последствиям политический скандал.

Одна из упомянутых фирм – Lucas-Copmton обслуживает предвыборную кампанию Дональда Трампа. Маловероятно, что это совпадение – куда больше это похоже на продолжение той самой предвыборной кампании. Лозунг о том, что Пекин должен заплатить за доставленные американской экономике проблемы, еще не был озвучен президентом прямо, но к тому всё идет. Это в стиле Трампа, в его логике, риторике и манере вести дела.

«Европа должна заплатить за охрану своей безопасности». «Мексика должна заплатить за строительство пограничной стены». «Венесуэла должна заплатить за всё». Плавали, знаем.

При этом Трамп, нужно отдать ему должное, от своих идей не отказывается и упрямо долбит в одну точку. Иногда это заканчивается успехом (как в случае с Европой). Иногда просто не может закончиться успехом (как в случае с Мексикой), но миллиардер с беспощадного рынка недвижимости все равно делает это предметом межгосударственных переговоров.

В случае с Китаем он тоже может пойти до конца.

Во-первых, потому что Дональд Трамп – синофоб. Он искренне считает КНР главной угрозой для экономических интересов Америки и тем опасным противником, с которым нужно бороться уже сейчас. Положа руку на сердце, он не так уж и не прав, если смотреть на ситуацию со стороны США.

Во-вторых, потому что лозунг «пусть китайцы заплатят» чрезвычайно понравится избирателям, в связи с чем его растащат для своих избирательных кампаний кандидаты в Сенат и Палату представителей США от обеих партий. В результате он станет в некотором смысле общенациональным, другими словами – приоритетом внешней политики.

Стоит заметить, что одну из руководящих позиций во второй юридической фирме – Berman Law Group занимает Френсис Байден – родной брат Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на президентских выборах. Это может быть как совпадением, так и неприятным сюрпризом для Пекина, поскольку у руководства КНР давно выстроились хорошие отношения с Байденом, которого в Китае считают «своим кандидатом» (в Москве примерно так же относятся к Трампу, хотя имеют на это гораздо меньше оснований, чем в случае с Байденом и КНР).

Наконец, Трампу попросту удобно выставить Китай главным виновником тех бед, что постигли США. Страна уже вышла на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом, при этом ее гражданами было подано 3 с лишним миллиона заявок на получение пособия по безработице (предыдущий пик случился десятки лет назад, но тогда не дошло даже до оного миллиона).

Объем своих претензий к китайцам он может округлить до 6 триллионов. Именно столько стоит грандиозный и баснословно дорогой «план Трампа» по спасению экономики. Каждый житель страны получит по 1200 долларов на личные нужды, полмиллиарда уйдет корпорациям, 350 миллионов на поддержку малого предпринимательства, а еще 4 триллиона – это та сумма, на которую Федеральная резервная система накупит долговых обязательств американских компаний.

После скандальных битв план был одобрен Сенатом, причем одним из немногих, кто воздержался при голосовании, стал Берни Санерс. Идея поддержки корпораций ему, социалисту, категорически не нравится, но прямо вставлять палки в колеса «стратегии спасения Америки» он все-таки не стал.

Однако вернемся в Китай. Скорее всего, параллельно с обслуживанием иска будет развиваться идея о международном расследовании обстоятельств, при которых началась эпидемия. Она открыто высказывается на Капиталийском холме, и Китай как будто начинает нервничать.

Официальная позиция китайской стороны такова, что первой выявленной зараженной стала женщина, торговавшая креветками на рынке в Ухане. С этим же рынком были так или иначе связаны и несколько десятков заразившихся, выявленных следом за ней, кроме одного человека, который ни с рынком, ни с другими зараженными никак не контактировал.

В то же время китайскими дипломатами, функционерами, врачами и журналистами регулярно вбрасываются версии о том, что вирус имеет американское происхождение. Фигурирует и еще одна – итальянская версия, в доказательство которой приводятся слова главы Института фармакологических исследований Джузеппе Ремуцци, заявившего, что вспышка СOVID-2019 в республике, судя по всему, началась еще в ноябре и декабре. По крайней мере, тогда в Италии было зарегистрировано подозрительно много случаев пневмонии. О коронавирусе еще никто не знал, но подтвердить заражение им уже вылечившихся людей невозможно.

В ответ Ремуцци выступил с пояснением, что имел в виду совсем другое, а именно: вирус был занесен в Италию из Китая еще в прошлом году. По факту профессор встал на позицию американского обвинения, согласно которой Пекин не предупредил международное сообщество об угрозе.

Умысел в данном случае выглядит недоказуемым, но американскую юридическую армию это не смущает, не смутит и Трампа. США могли бы предъявить Китаю обвинения и посерьезнее, например, такое, что вирус был создан искусственно, тем более что сверхзащищенный профильный институт в КНР находится неподалеку от Уханя. Возможно, сдерживает их то, что возможность синтеза этого вида коронавируса в лабораторных условиях категорично отрицают американские же ученые.

Пока это всего лишь информационная война, которую руководство КНР со своей стороны ведет скорее по инерции, а не потому что действительно в чем-то виновато и имело умысел скрыть проблему. По крайней мере, так кажется сейчас.

Но если Вашингтон пойдет дальше, в КПК также нарастят пропагандистские мощности и могут начать прицельную работу над тем, чтобы Трамп проиграл выборы (это желание китайским коммунистам приписывают регулярно). По этому пункту мы с КНР очевидным образом расходимся (в силу того, что Трамп для нас не то чтобы хорош, но Байден гораздо хуже), но в целом ситуация косвенно работает на наши интересы.

В основе всей этой ситуации с судебным иском крайне неприятная и опасная для нас тенденция, в рамках которой США делают свое национальное право трансграничным. Суды на территории США заочно судят иностранцев и целые правительства за реальный и мнимый ущерб, нанесенный американским гражданам, после чего американская госмашина считает себя в праве взыскивать убытки с использованием своего обширного арсенала, включающего экономические санкции.

Отсюда охота за нашими гражданами по всему миру. Отсюда угроза арестов российских активов.

Не говоря уже о том, что Москва в принципе считает подобную практику беспредельной наглостью и разрушением основ международного права.

Китай тоже так считает. Но чаще используют другую тактику – пытается договориться, чтобы минимизировать свои издержки, как это произошло, например, в ситуации с арестом топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу.

Прежде считалось, что арест станет для Китая последней каплей и он перейдет от поисков компромисса к жесткой борьбе с американской практикой навязывания своего права другим странам. Не стало. Но триллионный иск к правительству – это уже не капля, это целый океан.

И как бы ни сложилась ситуация дальше, чем больше Китай будет сопротивляться, тем лучше это отвечает российским интересам. Просто для того, чтобы выпустить кракена, его приходится как следует разозлить.

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