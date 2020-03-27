Стало известно, кто из российских знаменитостей находится на карантине из-за коронавируса

27.03.2020, 8:09, Разное

Продолжающаяся в мире пандемия коронавируса COVID-19 не разделяет людей на классы и сословия, поэтому среди заразившихся немало спортсменов, политиков, актёров и исполнителей. Российские знаменитости в этом плане не исключение, некоторые известные в мире шоу-бизнеса персоны оказались инфицированы вирусом и были госпитализированы.

Совсем недавно о заражении «модной болезнью» в своём Facebook-аккаунте рассказал известный писатель и учёный-японист Борис Акунин. Он с юмором заметил, что сам коронавирус не настолько страшен, как боязнь людей перед заражением. О симптомах писатель не рассказывал, однако обещал «поделиться впечатлениями» после того, как начнёт выздоравливать. Также известно о подтверждённом заражении коронавирусом велогонщиков Дмитрия Страхова и Игоря Боева, чемпиона по кайтсёрфингу Петра Тюшкевича.

В больнице в Коммунарке, где организован карантинный центр по коронавирусу, находится российская актриса Жанна Болотова. Туда же госпитализировали мать Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, мэтра российской эстрады Льва Валерьяновича Лещенко. По некоторым данным, у политика и певца диагностировали пневмонию, но у последнего в более тяжёлой форме.

В четверг, 26 марта, также появилась информация о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева. Комментариев композитор и члены его семьи пока не давали. Экс-супруга Николаева Наташа Королёва рассказала, что некоторое время с ним не виделась, но просит всех не доверять недостоверным данным и получать их из проверенных источников, информирует интернет-портал «360˚».