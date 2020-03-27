В союзе мукомолов РФ опасаются дефицита муки из-за высоких цен на зерно

27.03.2020, 8:09, Разное

Мукомольные и крупяные предприятия не в состоянии производить закупки зерна из-за его высокой стоимости. В союзе мукомолов опасаются дефицита муки в России, поскольку запасов сырья хватит лишь на 2-3 недели.

Об этом говорится в тексте обращения, направленного на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева от Аркадия Гуревича, президента союза мукомолов РФ. Кроме того, объединение просит ведомство обратить внимание на ухудшение финансового положения предприятий данной сферы на фоне падения курса национальной валюты. В данное время сельхозпроизводители не хотят поставлять зерно мукомольным предприятиям, поскольку его стало более выгодно экспортировать, либо же повышают стоимость сырья для внутреннего рынка.

По словам Гуревича, при ценниках (за тонну): зерна – примерно в 15 000 рублей и муки – порядка 17 000 рублей, мукомолы несут значительные убытки. Глава союза также указал на проблемы с кредитованием отрасли, отказ банков в льготах для предприятий из-за убыточности последних и «отсутствия достаточных залогов» с их стороны.

В сложившейся ситуации, предупреждают в союзе мукомолов, не исключен дефицит муки в России. В объединении просят Минсельхоз принять меры для устранения дисбаланса в ценах сырья и производимых из него продуктов.