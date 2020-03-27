Названы сроки строительства ВСМ Москва – Сочи

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27.03.2020, 8:08, Новости дня

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Сочи планируется завершить к 2035 году, говорится в транспортной стратегии России, которую в четверг рассмотрело правительство. Как следует из поручений президента Владимира Путина, правительство должно утвердить финальный вариант документа до 15 апреля.

«Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – (Юг)» (Москва – Тула – Воронеж – Краснодар – Сочи)… 2024 – 2035 годы», – передает ТАСС текст стратегии. Объемы финансирования, сроки и параметры проекта будут уточняться исходя из имеющихся финансовых и иных условий их реализации, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что в РФ разработан проект транспортной стратегии до 2036 года, который предполагает значительный рост грузовых и пассажирских перевозок. Эксперты предположили, что авиаперевозки увеличатся в три раза, а потенциал роста грузопотока на Северном морском пути оценили до 105 млн тонн.



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